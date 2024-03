Università Torino blocca bando di collaborazione con Israele per protrarsi della guerra a Gaza . Meloni: “Scelta preoccupante”

“Considero preoccupante che il Senato accademico dell’Università di Torino scelga di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con Israele. E lo faccia dopo un’occupazione da parte dei collettivi. Se le istituzioni si piegano a questi metodi rischiamo di avere molti problemi”

Queste le parole della premier Giorgia Meloni alla Camera, durante la replica nel dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, dopo che il Senato Accademico dell’ateneo di Torino ha deciso di non partecipare ai bandi di cooperazione con Israele, dopo le dure proteste dei collettivi studenteschi che hanno bloccato la riunione.

Una decisione che ha già innescato un vespaio politico quella del’ateneo di Torino, primo a livello italiano, che ha deciso di sospendere la collaborazione con le realtà accademiche israeliane. “Il Senato dell’Università ritiene non opportuna la partecipazione al bando del Ministero degli Affari Esteri (Maeci), visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza”. La comunicazione si configura come una parziale vittoria per i collettivi studenteschi che hanno prima bloccato la riunione dei senatori e poi ottenuto un’assemblea pubblica per discutere la loro richiesta di boicottaggio di tutte le intese con le università israeliane.

Dopo una lunga discussione,la totalità dei senatori di Unito hanno deciso di approvare lo stop al bando Maeci per la raccolta di progetti congiunti per l’anno 2024. Due gli astenuti e un solo voto contrario, espresso dalla professoressa Susanna Terracini. Il documento di fatto chiude le porte ad un unico bando, quello pubblicato recentemente dal Maeci che mira a finanziare progetti congiunti di ricerca tra Italia e Israele in tre settori di applicazione: le tecnologie per il suolo, quelle per l’acqua ( come trattamento di quella potabile, delle acque industriali e di scarico o la desalinizzazione) e l’ottica di precisione, elettronica e tecnologie quantistiche.