Us Open, Djokovic si sbarazza di Muller in 3 set e torna numero 1: ora affronterà lo spagnolo Zapata Miralles

Djokovic c on un perentorio 6-0, 6-2, 6-3 ha sconfitto il francese Alexandre Muller (84 Atp) al primo turno degli Us Open, garantendosi così di tornare al numero 1 del ranking mondiale. Al secondo turno affronterà lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles

Novak Djokovic, 36 anni, è tornato in testa al ranking mondiale, grazie ai 45 punti conquistati con il passaggio al secondo turno, che lo porta sopra lo spagnolo Carlos Alcaraz, in campo martedì. Il serbo insegue il torneo numero 24 del Grande Slam, ma intanto ha portato il record di settimane in testa a 390.

Djokovic sceso in campo quando ormai erano le undici di sera, trascinato a notte fonda dalla sfida che precedeva il suo match, quello tra Coco Gauff e la tedesca Laura Siegemund finito al terzo set per l’americana dopo due ore e 51’. Doveva vincere risparmiando energie, e ci è riuscito contro il francese Alexandre Muller, numero 84. Il primo set è scivolato via in 23’ (6-0), il resto è stato un monologo, anche se il francese ha esultato come davanti a un gol quando ha conquistato il primo gioco, dopo aver perso i primi otto. Djokovic ha chiuso in un’ora e 35’ 6-0 6-2 6-2.