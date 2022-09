USA: A prescindere da chi vinicerà le elezioni, l’Italia non lascerà la coalizione pro-Ucraina

L’Italia continuerà a far parte dei Paesi che sostengono l’Ucraina dopo l’invasione russa, a prescindere da chi vincerà le elezioni del 25 settembre prossimo. Lo ha detto chiaramente un alto funzionario della Casa Bianca a margine dei lavori dell’assemblea generale dell’Onu a New York.

“Non crediamo che, a prescindere da come andrà a finire, l’Italia si ritirerà in qualche modo dalla coalizione di Paesi occidentali che sostengono l’Ucraina. E non credo che lo pensino nemmeno i nostri partner chiave in Europa”, ha spiegato il funzionario.

“Non significa che sarà esattamente come sotto Draghi ma credo che questa narrativa da fine del mondo sulle elezioni italiane non sia in linea con le nostre aspettative su ciò che probabilmente accadrà”, aggiungendo poi: “chiunque sarà il nuovo premier italiano, il presidente Biden dovrà avere una conversazione al più presto, prendere le misure su quella persona, e deciderà che cosa significherà il suo arrivo”, ha concluso il funzionario.