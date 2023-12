Usa. Camera vota “Si” a indagine per l’impeachment a Biden

La Camera americana a maggioranza repubblicana con 221 voti a favore e 212 contrari ha autorizzato l’indagine per l’impeachment al presidente Joe Biden



La Camera del Congresso degli Stati Uniti con 221 voti a favore e 212 voti contrari, ha autorizzato l’indagine di impeachment sul presidente Joe Biden. Tutti i repubblicani hanno votato compatti a sostegno del processo nonostante qualcuno nutra perplessità che ci siano le prove di cattiva condotta del presidente. Subito dopo il voto è stata diffusa una dichiarazione congiunta dello speaker Mike Johnson e il suo gruppo dirigente: “Non prendiamo questa responsabilità alla leggera e non daremo un giudizio anticipato sull’esito dell’indagine. Ma la documentazione probatoria è impossibile da ignorare”.

Con il voto favorevole, la Camera autorizza l’indagine sull’impeachment fino al 2024, proprio mentre Biden sarà impegnato nella campagna elettorale per la rielezione contro l’ex presidente Donald Trump, che durate il suo mandato alla Casa Bianca fu messo sotto accusa due volte dai democratici. Trump, in quella che appare come una rivalsa, ha sollecitato i suoi alleati repubblicani al Congresso a procedere rapidamente all’impeachment per Biden.

L’indagine durata quasi un anno, è incentrata sui rapporti d’affari dei membri della famiglia di Biden, che ha sollevato questioni etiche, ma al momento non sarebbe emersa alcuna prova che il presidente abbia agito in modo corrotto o abbia accettato tangenti nel suo ruolo attuale o nel precedente incarico di vicepresidente. Come era ovvio aspettarsi i democratici della Camera si sono opposti all’unanimità alla risoluzione dell’inchiesta, definendola una farsa perpetrata per vendicare i due impeachment contro Trump.

Il deputato Tom Emmer, membro del gruppo dirigente del Gop, in una conferenza stampa, ha detto che i repubblicani “continueranno a seguire i fatti ovunque portino, e se scopriranno prove di tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti, allora e solo allora verranno presi in considerazione i prossimi passi verso le procedure di impeachment” ed aggiungendo: “Come abbiamo già detto numerose volte, votare a favore di un’inchiesta di impeachment non equivale a impeachment”.

Gli investigatori del Congresso hanno raccolto quasi 40.000 pagine di documenti bancari citati in giudizio e dozzine di ore di testimonianze chiave, tra cui diversi funzionari di alto rango del Dipartimento di Giustizia attualmente incaricati di indagare sul figlio del presidente, Hunter Biden. I repubblicani invece hanno affermato che la loro indagine è incentrata sul presidente, ma sono anche interessati a Hunter Biden, in merito ai suoi affari all’estero, alle accuse di non aver pagato le tasse e di possesso illegale di armi.