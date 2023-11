Usa: dopo il conflitto No a rioccupazione Striscia da Israele e libera da Hamas

“Via Hamas da Gaza, ma siamo contrari alla rioccupazione della Striscia da parte dello Stato ebraico”

Gli Stati Uniti dopo il conflitto a Gaza non vogliono né Hamas né Israele. “Sappiamo cosa non vogliamo vedere a Gaza dopo il conflitto. Non vogliamo vedere Hamas al comando. Non vogliamo vedere una rioccupazione da parte di Israele. Ma quello che vedremo, quello che vogliamo vedere, penso che lo stiamo ancora scoprendo. Dovremo avere conversazioni diplomatiche con la gente della regione per risolvere questo problema”. Lo ha detto alla Cnn il portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale, John Kirby

Stessa prospettiva del dopo-guerra per il segretario di Stato americano Anthony Blinken, che ha detto al termine del G7 dei ministri degli Esteri a Tokyo. Blinken illustrando le aspettative statunitensi per il futuro postbellico a Gaza, ha spiegato.che Israele non dovrà rioccupare Gaza, una volta finita la guerra, anche se ha ammesso che potrebbe esserci “un periodo di transizione” prima dell’assetto definitivo.