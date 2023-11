Gaza. Trattative serrate  tra Israele e di Hamas per una tregua e il rilascio di 10-15 ostaggi

Sono sempre più serrate le trattative per una tregua umanitaria a Gaza di tre giorni, che sarebbe subordinata ad un’intesa per garantire il rilascio di un gran numero di ostaggi detenuti da Hamas

Nonostante continuino attivamente i negoziati che coinvolgono Stati Uniti, Israele, Qatar e Hamas, l’intesa per una tregua umanitaria a Gaza appare ancora vaga. A spingere con determinazione per trovare un accorso è l’Egitto che punta su uno scambio, che prevede il rilascio di ostaggi israeliani in cambio di detenuti palestinesi. Secondo quanto riporta una fonte al corrente dei colloqui, citata dalla Bbc, sul tavolo ci sarebbe il rilascio di 12 ostaggi nelle mani di Hamas, la metà dei quali americani, in cambio di una pausa umanitaria di tre giorni. La pausa, evidenzia la fonte, consentirebbe ad Hamas di rilasciare gli ostaggi e all’Egitto di fornire aiuti umanitari sia al sud che al nord di Gaza. Il nodo riguarda la durata della pausa e la situazione nel nord, dove si registrano intensi combattimenti.

Ma il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo quanto riportano i media locali ha ribadito che “non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri ostaggi”.

Stessa fermezza anche da Hamas che continua a tenere il punto. “Ribadiamo che l’unica strada” per il rilascio degli ostaggi “è un accordo globale per lo scambio totale o parziale dei prigionieri”, ha fatto sapere Abu Obeida, portavoce delle Brigate al-Qassam, l’ala militare di Hamas.

Secondo le dichiarazioni delle due parti in confitto dunque, non ci sarebbero margini per trattare, ma l’Egitto dice di essere vicino ad un accordo per scambio prigionieri tra gli ostaggi israeliani catturati da Hamas lo scorso 7 ottobre e i palestinesi detenuti dei carceri di Israele. È quanto riferisce il canale tv egiziano Al Qahera citando fonti informate. Al Arabiya riferisce intanto che Hamas ha confermato di avere negoziato con Israele, tramite mediatori, lo scambio dei prigionieri.

Anche il Qatar sta mediando i negoziati tra Israele e Hamas per il potenziale rilascio di 10-15 ostaggi detenuti a Gaza in cambio di un cessate il fuoco di uno o due giorni. Lo riportano fonti informate dei colloqui. “Sono in corso negoziati, mediati dal Qatar in coordinamento con gli Stati Uniti, per garantire il rilascio di 10-15 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di uno o due giorni”, hanno detto le fonti, in condizione di anonimità a causa della sensibilità di i colloqui.