Usa. Il Republicano Ron DeSantis: “Kiev nella Nato contro i nostri interessi, solo obblighi e nessun beneficio”

“Non penso che l’adesione dell’Ucraina alla Nato sia nel nostro interesse, aggiungerebbe più obblighi per noi, quindi se aggiungi più obblighi, allora quali sono i benefici che ne otterremo?”

Lo ha detto a Bloomberg, il governatore della Florida il repubblicano Ron DeSantis, in corsa per la nomina alle elezioni presidenziali del 2024. Secondo il politico repubblicano gli Stati Uniti non dovrebbero dare un “assegno in bianco” all’Ucraina in termini di finanziamenti per la guerra.

L’intervista di De Santis è stata pubblicata ieri 23 settembre, esattamente due giorni dopo che si è recao in visita il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in America ed ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Biden che gli ha assicurato un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev, comprendente anche un certo numero di equipaggiamenti militari. Ma ciò che è stato evidente è l’accoglienza ricevuta da Zelensky a Washington, giudicata dai media internazionali piuttosto “tiepida”, tanto che lo speaker della Camera Kevin McCarty, gli ha negato di parlare alle Camere, oltre a parte del Congresso, in maggior parte Repubblicani, è sempre più scettica rispetto all’appoggio di Washington alla causa di Kiev.