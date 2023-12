Usa: Il Senato dice ancora no a nuovi aiuti all’Ucraina: “Negoziatori ancora al lavoro per trovare un accordo”

Un’altra battuta d’arresto per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha avvertito un “disperato bisogno” di armi in vista dell’inverno

Il Senato USA, per l’ennesima volta no trova l’accordo sugli aiuti a Kiev, se ne riparlerà nel 2024. I leader democratici e repubblicani del Senato degli Stati Uniti hanno dichiarato che Washington non sarà in grado di approvare nuovi aiuti all’Ucraina per la fine dell’anno, ma le due parti continuano a cercare un compromesso.

Zelensky a metà dicembre è volato a Washington – il suo terzo viaggio nella capitale americana in un anno – per cercare di ottenere gli aiuti, ma la parte repubblicana continua, con le elezioni alle porte e i sondaggi che dicono che gli americani sono stanchi di questa guerra, continuano a dire no. Il presidente ucraino però rimane fiducioso e ieri poco prima del voto, in una conferenza stampa ha affermato che gli Stati Uniti “non tradiranno” la sua nazione assediata.

Dopo l’esito del voto, il dem Chuck Schumer e il repubblicano Mitch McConnell in una dichiarazione congiunta hanno affermato che “Mentre i negoziatori lavorano sulle questioni rimanenti, speriamo che i loro sforzi consentano al Senato di agire rapidamente all’inizio del nuovo anno. Nel tempo rimanente di quest’anno i negoziatori del Senato e dell’Amministrazione continueranno a lavorare in buona fede per finalizzare il loro accordo”.

Ma sia Schumer che McConnell ammettono che “Rimangono questioni impegnative ma siamo decisi ad affrontare le esigenze al confine meridionale e ad aiutare alleati e partner a fronteggiare gravi minacce in Israele, Ucraina e nell’Indo-Pacifico.Il Senato non lascerà che queste sfide alla sicurezza nazionale rimangano senza risposta”.