Usa. La corte d’appello dice No a Trump all’immunità  per l’assalto a Capitol Hill

La corte d’appello di Washington ha negato a Donald Trump l’immunità nel processo dove è accusato di avere tentato di ribaltare il voto nel 2020, culminati nell’assalto al Capitol Hill. L’ex presidente farà appello contro la sentenza alla Corte Suprema

I giudici Florence Pan e J. Michelle Childs, nominati da Biden, e Karen LeCraft Henderson, nominata dal presidente George H.W. Bush, hanno stabilito che il tycoon ha solo “tutti i mezzi di difesa di qualsiasi altro imputato” in un processo penale. Secondo la corte d’appello federale di Washington, qualsiasi immunità possa aver protetto Trump come presidente non lo protegge più ora nel procedimento del procuratore speciale Jack Smith per i suoi presunti tentativi di sovvertire le elezioni del 2020.

Trump ha già annunciato che farà ricorso contro la sentenza della Corte federale di Washington che gli ha negato l’immunità alla Corte Suprema, dove la maggioranza dei giudici sono stati nominati quando lui era presidente. la Corte d’appello ha fissato al 12 febbraio la data ultima per la presentazione del ricorso.