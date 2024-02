Studente di 16 anni accoltellato a una gamba a scuola: arrestato un 18enne individuato grazie alle telecamere

Accoltellato e ferito a una gamba in un centro di formazione professionale: 16enne trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita

L’aggressione è avvenuta intorno alle 14.22 di ieri, martedì 6 gennaio, nella scuola di via Gigli 7, di Pieve Emanuele, nel Milanese. La vittima è uno studente di 16 anni, accoltellato d una gamba all’interno del centro di formazione professionale Afol Metropolitana. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale di Pieve Emanuele grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, l’aggressore, un 18enne residente a Rozzano, che non frequenta la scuola, mentre era all’esterno della scuola e parlava con gli studenti, ha aggredito e ferito il 16enne, poi si è dileguato.

Ma gli agenti della municipale, grazie alle immagini delle telecamere lo hanno individuato e dopo aver verificato l’identità del giovane, hanno trasmesso i dati ai carabinieri che lo hanno rintracciato a Rozzano, dove risiede. Il 18enne ha riferito ai militari dell’Arma di conoscere la vittima, con la quale aveva avuto delle discussioni nei giorni scorsi per futili motivi, forse legati a una ragazza.

Il 16enne ferito è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano. Ha perso molto sangue ma è in pericolo di vita: non sono stati colpiti punti vitali e potrebbe essere dimesso in una decina di giorni. La vicenda è al vaglio dei Carabinieri.