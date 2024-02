Tajani risponde alle minacce degli Houthi: “Non ci facciamo intimidire se attaccati risponderemo”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde con chiarezza all e minacce pronunciate dall’ esponente degli Houthi Mohamed Ali al-Houti, nei confronti dell’Italia “Non ci facciamo intimidire”

La risposta di Tajani è relativa a quanto ha detto Mohamed Ali al-Houti, uno dei membri di spicco degli Houthi, in un’intervista a Repubblica: “Il nostro consiglio all’Italia è di esercitare pressione su Israele per fermare i massacri quotidiani a Gaza. Questo è ciò che porterà alla pace. Consigliamo all’Italia di rimanere neutrale, che è il minimo che può fare. Non c’è giustificazione per qualsiasi avventura al di fuori dei suoi confini”.

Per il ministro degli Esteri Italiano, le parole di Mohamed Ali al-Hout “fanno parte della loro costituzione”, ha spiegato a margine dei Med Dialogues, aggiungendo: “noi difendiamo il traffico mercantile, non attacchiamo nessuno e non vogliamo essere attaccati da nessuno. C’è una libera circolazione marittima e se ci saranno attacchi risponderemo difendendo le navi mercantili italiane: questo deve essere molto chiaro, non ci facciamo intimidire da nessuno, gli Houthi sono un gruppo terroristico, non lo dimentichiamo”.