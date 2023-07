Video shock: soldati ucraini cadono in un’imboscata dei russi e vengono uccisi, uno filma tutto, anche la sua fine

Un gruppo di soldati ucraini cade in un’imboscata dei militari russi e vengono uccisi uno alla volta, uno degli ucraini filma tutto il combattimento finché non viene ucciso

Un documento che mostra in tutta la sua interezza la brutalità della guerra in Ucraina. Un reparto di soldati di Kiev inizia il rastrellamento di uno dei boschetti dove sono nascosti i militari russi, che però li attendono nei rifugi sotterranei che da mesi hanno scavato proprio in attesa delle controffensiva e che sono a prova di cannonate.

I militari ucraini sono accompagnati da un mezzo blindato, studiano la situazione, poi si inoltrano tra gli alberi, proprio dove i russi li aspettano. Uno degli ucraini ha una telecamera GoPro e filma la scena mentre i suoi compagni vengono colpiti uno dopo l’altro. Alla fine anche lui che indossa la telecamera viene ferito, ma continua a sparare disperatamente, finché crolla e tutto diventa buio.