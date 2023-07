Sciacca. La giunta rimuove i divieti di sosta alle Terme e recupera circa 200 posti auto che saranno gratuiti

L’Amministrazione comunale da oggi ha rimosso i divieti di sosta in tutta la zona delle Terme, tornano disponili circa 200 posti auto gratuiti

Circa duecento posti auto sono stati recuperati in centro storico e nel giorno di inizio della ZTL, la zona a traffico limitato nell’anello compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Via Licata. La zona che torna disponibile per parcheggiare le auto è quella di Piazzale Angelo Abisso, ossia lo spazio davanti l’ingresso dell’ex stabilimento termale e tutto il Viale delle Terme,

L’amministrazione comunale comunica che con questo provvedimento si recuperano circa duecento posti auto gratuiti in un’area che consente di raggiungere il centro città in meno di 5 minuti, per una passeggiata, per fare shopping, per trascorrere una serata estiva.

Il prossimo rifacimento della segnaletica orizzontale, programmato per i prossimi giorni, faciliterà l’individuazione dei posti auto.