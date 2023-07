A San Vito Lo Capo (TP) il pesce si pesca facilmente a mani nude – VIDEO

Niente reti, lunghissime canne in resina, lenze ami e quant’altro, a San Vito Lo Capo, il pesce si pesca a mani nude

A postare il divertente video sono stai gli stessi improvvisati pescatori, che a bordo di due piccole imbarcazioni con le mani hanno “pescato, del pesce. I protagonisti erano visibilmente divertiti oltre che sbalorditi per la facilità con cui immergendo le mani in acqua tiravano il pesce, che a giudicare da quello che è stato mostrato, dovrebbero essere delle comunissime “salpe”, un tipo pesce a carne bianca, considerato povero, che si muove in grandi barchi a pelo d’acqua. Ottimo da mangiare con l’unica pecca di avere moltissime spine sottili.