Volodymyr Zelensky coinvolto in un incidente d’auto: è illeso, ferito l’autista

Volodymyr Zelensky stamattina mentre tornava dalla città di Izyum è stato coinvolto in un incidente stradale a Kiev. A darne notizia è stato il portavoce del presidente ucraino, Sergei Nikiforov, precisando su Facebook che Zelensky è rimasto illeso e che la macchina sulla quale viaggiava ha urtato contro il convoglio presidenziale.

A quanto riferito da Nikiforov, i medici che accompagnavano il presidente ucraino hanno prestato soccorso all’autista dell’auto, che è stato poi portato in ospedale in ambulanza. “Il presidente è stato visitato da un medico – ha aggiunto Nikiforov – ma non sono state riscontrate ferite gravi. Le circostanze dell’incidente saranno accertate dalle forze dell’ordine”.