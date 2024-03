Zakharova: “Pista Kiev subito scartata da Usa, non così veloci con assassinio Kennedy, anche lì è stato l’Isis?”

C’è sarcasmo e forse anche tanta rabbia nelle parola di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che torna ad attaccare gli Stati Uniti che hanno da subito escluso un coinvolgimento ucraino nell’attentato al teatro di Mosca

“La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, ha dichiarato che l’Ucraina non è coinvolta nell’attacco terroristico di Krasnogorsk, e che la colpa è da attribuire allo Stato islamico. Vorrei che avessero fatto così in fretta con l’assassinio del loro stesso presidente Kennedy. Ma no: per più di 60 anni non sono riusciti a scoprire chi lo ha ucciso. O anche lì è stato l’Isis?”, ha affermato Zakharova, citata dalla Tass.

Che gli esecutori materiali della strage di civili innocenti sono stati uomini dell’Isis non vi è nessun dubbio, ma sui mandanti il discorso è diverso. In primis l’Isis agisce per motivazioni politico ideologiche, ma in questo caso i quattro assalitori hanno subito ammesso che hanno ucciso per soldi, nello specifico circa 5.000 euro, quindi, chi ha pagato?. Seconda cosa, è assodato che questa organizzazione terroristica è pagata e armata dagli Stati Uniti che la usano nei fronti di guerra contro gli arabi non amici, come l’Iran e come da tempo accade in Siria e Turchia. Appare normale quindi che la Russia pensi che dietro l’attentato ci sia Kiev, coordinata dai sevizi segreti americani.