Zelensky: senza gli aiuti Usa l’Europa sarà sola contro Putin e chiede il supporto della Germania

“Se gli Stati Uniti ritardano il loro sostegno all’Ucraina, ciò avrà un impatto sull’Europa unita e la Germania potrebbe acquisire il ruolo di guida nella coalizione che sostiene l’Ucraina”

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista che ha postato su Telegram. aggiungendo che “con la carenza di armi e di finanziamenti all’Ucraina, verrà meno anche l’alleanza tra Usa ed Europa” . Per Zelensky ” l’Europa deve capire che se l’Ucraina fallisce e Putin avanza, questo è un segnale degli Stati Uniti che l’Europa sarà lasciata sola tra i Paesi della Nato ad affrontare la Russia. È possibile fermare la Russia. Dobbiamo impedire la distruzione dell’Ucraina. Per evitare una terza guerra mondiale”.

Ma il discorso del presidente ucraino dimostra che ormai da per scontato che gli aiuti americani non saranno più quelli degli anni passati, precisando che il calo degli aiuti statunitensi a Kiev rappresenterebbe un messaggio negativo e se questo sostegno venisse meno, la Germania potrebbe acquisire il ruolo di guida nella coalizione che sostiene l’Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un momento in cui

Zelensky, ormai consapevole che il presidente Joe Biden si trova a fare i conti con lo stop dei repubblicano allo stanziamento di ulteriori fondi, ha esortato la Germania a usare il suo peso economico per convincere i partner dell’Ue a dare di più a Kiev nella sua lotta contro la Russia. “La passività da parte degli Stati Uniti o la mancanza di sostegno sarebbe un brutto segnale”, ha detto all’emittente nazionale tedesca ARD, “la Germania può riuscire a consolidare l’UE”, ha aggiunto, rispondendo alla domanda se spera che Berlino assuma un ruolo più importante nel caso in cui venisse meno l’aiuto degli Stati Uniti. “Molti paesi hanno importanti relazioni economiche con la Germania e la loro economia dipende dalle decisioni della Germania perché la Germania ha un’economia forte”, ha affermato. Biden ha fatto del sostegno all’Ucraina una priorità, ma i repubblicani all’opposizione si rifiutano di autorizzare nuove spese a meno che i democratici non accettino prima misure radicali e dure contro l’immigrazione clandestina.