Occidente in allarme: l’Iran ha accumulato uranio per fabbricare 12 atomiche in 5 mesi

In molti sono convinti che Teheran avrebbe accumulato grandi quantità di uranio per fabbricare 12 atomiche in 5 mesi, ma qualcuno pensa anche che forse ne sono già in possesso

L’Occidente è in allarme, l’Iran da qualche tempo sta aumentando il suo potenziale tecnologico nonostante le sanzioni degli Stati Uniti e in quest’ottica ieri ha lanciato tre satelliti militari utilizzando il razzo vettore Simorgh sviluppato dal ministero della Difesa. Ma ciò che più preoccupa l’Occidente è quanto scrive stampa britannica che riporta le dichiarazioni di David Albright, in passato ispettore delle Nazioni Unite: “L’Iran ha abbastanza uranio per fabbricare dodici bombe nucleari in cinque mesi”.

L’Iran sostiene e foraggia Hamas, Hezbollah e Houthi protagoniste della guerra in corso in Medio Oriente, oltre ad essere ormai un’alleata con la Russia, come dimostrano i droni che fornisce a Putin che impiega giornalmente nella guerra in Ucraina.

Albright in una dichiarazione riportata da The Sun, afferma: “La sfortunata realtà è che l’Iran sa già come costruire armi nucleari , anche se ci sono alcuni compiti non completati relativi alla loro effettiva costruzione”. Ed aggiunhe “L’Iran oggi è in grado di produrre rapidamente abbastanza uranio per molte armi nucleari, cosa che non poteva fare nel 2003. Di fatto basterebbe solo una settimana circa per produrne abbastanza per la sua prima arma nucleare. Potrebbe avere abbastanza uranio per sei armi in un mese, e dopo cinque mesi di produzione di uranio per armi, potrebbe averne abbastanza per 12”.

Il più preoccupato per ovvi motivi storici è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che una decina di giorni fa ha messo in chiaro quale sarà la risposta dello Stato ebraico se Teheran si doterà di armi nucleari: “L’Iran deve attraversare molte altre fasi per ottenere le armi nucleari, sulle quali non entrerò nei dettagli. In qualità di primo ministro israeliano mi assumo l’obbligo di fare di tutto per impedire che l’Iran si doti di un’arma nucleare”. Stesse preoccupazioni sono state espresse dll’Aiea (agenzia internazionale per l’energia atomica) che è concorde nel dire che “l’Iran ha abbastanza uranio altamente arricchito per produrre testate nucleari”.

Se ci fossero ancora dubbi, un dossier dell’ Institute for Science and International Security, che riporta l’analisi di Albright, conferma che “l’Iran ha già padroneggiato l’arricchimento e la tecnologia missilistica, due dei tre pilastri per costruire un’arma nucleare di successo”.