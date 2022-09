11 Settembre, 21 anni dopo gli attacchi alle Torri Gemelle. Biden: “Famiglie vittime avranno giustizia”

“Le famiglie delle vittime dell’11 settembre avranno giustizia. Ci stiamo lavorando”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul fatto che i processi alle menti degli attentati sono ancora bloccati a Guantanamo.

“A 21 anni di distanza teniamo vivo il ricordo delle vite preziose che ci sono state rubate a Ground Zero, Shanksville e al Pentagono. Jill e io siamo vicini alle famiglie che hanno perso i loro amati e stanno ancora soffrendo. Non dimenticheremo mai”, ha scritto su Twitter Biden in occasione del 21/esimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre.