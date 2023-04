A Bakhmut gli ucraini hanno iniziato ad usare le bombe statunitensi “JDAM” ad alta precisione

Nel filmato appena arrivato alcune esplosioni, frutto, secondo gli analisti, delle bombe JDAM fornite dagli USA alle forze ucraine

Nuovo video da Bakhmut. Mentre le forze russe della Wagner continuano ad avanzare nei quartieri residenziali occidentali ed in direzione Chasiv Yar, dal nuovo video si vedono le immagini del presunto uso di bombe JDAM ad alta precisione americane da parte delle forze ucraine.

Il “JDAM” è un “economico” sistema aggiuntivo per la guida delle bombe: comprende una sezione di coda aggiuntiva per la bomba, con sistemi direzionali INS/GPS, che trasforma le normali bombe a caduta libera in armi guidate con un buon livello di precisione. Queste armi sono recentemente state fornite dagli USA a Kiev.