Tragico incidente sull’A18 Messina-Catania, scontro tra auto e moto: muore una 27enne, gravissimo un 24enne

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, giorno della festa della Liberazione: il bilancio è di una ragazza morta e un ferito gravissimo

È accaduto intorno alle 16, sull’autostrada A18 Messina-Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos, all’altezza del ponte Alcantara, al chilometro 44, in territorio di Calatabiano. La vittima è una giovane di 27 anni, Arianna Franceschino, di Aci Sant’Antonio, che si trovava in sella ad una moto in condotta da M.B., 24 anni, di Acireale, rimasto gravemente ferito.

Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiano a bordo di una moto in direzione Messina, quando per cause in corso di accertamento, si sono scontrato con un’auto con due persone a bordo. Nel violentissimo impatto, la ragazza è morta sul colpo, mentre il 24enne che era alla guida del mezzo è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare per la 27enne se non costarne il decesso, mentre per il ragazzo, le cui condizioni erano gravissime, hanno richiesto l‘intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso per politrauma e ustioni. Attualmente sembrerebbe essere fuori pericolo. I rilevi per stabilire la dinamica dell’ìncidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia.