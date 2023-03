A Bakhmut si combatte anche per i monumenti: Wagner rimuove bandiera ucraina da monumento carro armato sovietico

Il prossimo obiettivo dichiarato è l’ormai famoso munumento del Mig-17, sfondo di tante foto di soldati ucraini e mercenari occidentali pro-Kiev

Come si vede nel video, la Wagner ha pubblicato un video dove si vedono i soldati di Prigozhin rimuovere la bandiera ucraina dal monumento del carro armato sovietico T-34/85 della Seconda Guerra Mondiale, chiamata “Grande Guerra Patriottica” in Russia, e apporre il vessillo della propria compagnia, festeggiando poi sparando in aria con i propri fucili d’assalto. Dalla compagnia militare privata commentano: “Qui e ora i signori di Wagner continuano a fare la storia”.

Il monumento si trova in Gorky Street a Bakhmut, simbolo anche della linea del fronte continua a muoversi verso il centro città da est, con gli ucraini che indietreggiano. La pubblicazione del video dimostra la valenza simbolica della città nella guerra e per il morale delle truppe di entrambi gli schieramenti.

Monumento del Mig-17 all’entra della città

Adesso, nelle mire dei wagneriani c’è un altro monumento: si tratta dell’altro monumento alla Seconda Guerra Mondiale all’entrata di Bakhmut, costituito da una stele su cui è posato un Mig-17. Questo monumento è molto importante perché è lo sfondo di tante foto delle truppe delle truppe ucraine e dei “volontari” occidentali che combattono per Kiev.