Agrigento. Bimbo si rovescia pentola con acqua bollente addosso: trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo

Una tragedia familiare si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, un bimbo si è rovesciato una pentola di acqua bollente sul corpo rimanendo gravemente ustionato

È accaduto all’interno di una abitazione, nel quartiere di Monserrato ad Agrigento. Un bambino di appena cinque anni si è rovesciata addosso una pentola di acqua bollente rimanendo gravemente ustionato. Ad accorgersi di quello che era accaduto è stata la madre che ha allertato il 112.

Sul posto sono tempestivamente arrivate due autoambulanze del 118, ma per la gravità delle ustioni è stato richiesto l’intervento l’elisoccorso da Caltanissetta che è atterrato in un campo vicino. Nel nosocomio nisseno il bambino è stato messo in sicurezza e poi a causa delle profonde ustioni trasferito al Centro grandi ustioni dell’ospedale “Civico” di Palermo.