Agrigento. Elezioni Amministrative: è Daniela Catalano la candida a Sindaco di Fratelli d’Italia e Lega

Alle prossime amministrative che si terranno in Ottobre ad Agrigento, Fratelli d’Italia e Lega sosterranno la candidatura a Sindaco della Presidente del Consiglio comunale, Daniela Catalano

Ad ufficializzato i vertici locali, il dirigente nazionale del partito di Giorgia Meloni, Calogero Pisano, ed il Commissario straordinario di Agrigento ed europarlamentare leghista, on. Annalisa Tardino.

“Dopo ampia riflessione sul progetto comune teso ad individuare una personalità che possa realmente incarnarlo – affermano congiuntamente Calogero Pisano ed Annalisa Tardino – oggi abbiamo il piacere di comunicare alla Città di aver individuato nella persona dell’attuale presidente del Consiglio Comunale, l’avvocato Daniela Catalano, che ha manifestato la disponibilità ad accettare, la candidata ideale da sostenere per la tornata elettorale del prossimo ottobre.

Si tratta di una candidatura di sintesi, fortemente voluta e messa in campo per dare ad Agrigento un’alternativa libera, giovane, coerente, competente e fondata su un progetto serio, finalizzato principalmente allo sviluppo economico e sociale della città.



Come Lega e Fratelli d’Italia chiediamo alle altre forze politiche, ai movimenti, ai cittadini e agli elettori tutti, la fiducia necessaria per poter contribuire alla crescita reale di Agrigento, città lontana dagli standard di qualità che i cittadini meriterebbero e per cui ci sono invero tutte le potenzialità.

Lo facciamo con una proposta nata dall’ascolto delle esigenze del territorio, libera agli schemi della vecchia politica locale, con cui Lega e FdI dimostrano, ancora una volta, di essere due partiti che puntano veramente al cambiamento con coraggio, rifiutando logiche di vecchi sistemi accentratori.

Siamo certi che Daniela, come già dimostrato nella sua eccellente esperienza da Presidente del Consiglio comunale, saprà guidare le nostre squadre di candidati e svolgere le funzioni di Sindaco con rigore, professionalità, impegno e passione, nell’interesse comune di tutti gli agrigentini, nessuno escluso.

Con queste coordinate in mente stiamo elaborando un programma per lo sviluppo del tessuto economico della città, soprattutto in campo turistico e commerciale, sia per risolverne gli annosi problemi, che per proporre nuove idee, basate sulla competenza e sull’ascolto di tutti gli attori coinvolti, istituzionali e non, e sul confronto continuo con i cittadini, beneficiari ultimi e unici della nostra proposta di cambiamento per la città”.