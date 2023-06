Allarme degli 007 inglesi: “La Wagner è in Bielorussia da dove potrebbe cercare di attaccare Kiev”

Yevgeny Prigozhin ha fermato la sua marcai su Mosca dopo un accordo con Lukashenko e poi s i è ritirato annunciando che si dirigerà in Bielorussia, ma questa mossa ha messo in allarme i servizi segreti britannici

Il leader dei miliziani della Wagner ha accettato ieri di lasciare la Russia e di andare in Bielorussia, insieme ai suoi uomini, dopo un accordo mediato dal presidente Alexander Lukashenko, ma dove si trovi precisamente in questo momento non è chiaro. Le ultime informazioni ferme a ieri sera quando Prigozhin ha lasciato tra gli applausi dei cittadini il quartier generale del distretto militare a Rostov sul Don.

Ma ciò che potrebbe accadere adesso non lascia tranquilli i suoi nemici, tra questi l’ex capo di stato Stato maggiore britannico, che teme che Wagner potrebbe cercare di attaccare Kiev proprio dalla Bielorussia.

Richard Dannatt, ex capo di Stato Maggiore delle forze armate britanniche, all’indomani della marcia su Mosca della Wagner e del successivo annuncio che Evgenij Prigozhin che andrà in Bielorussia, mette in guardia i leader ucraini e occidentali di prepararsi ad un attacco su Kiev, che dista poche centinaia di chilometri dal confine bielorusso.