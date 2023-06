Applausi per le milizie russe Wagner di Prigozhin, mentre lascia il quartier generale del distretto militare a Rostov sul Don

Il capo delle milizie russe Wagner Prigozhin, quando ha lasciato il quartier generale del distretto militare a Rostov sul Don per trasferirsi in Bielorussia è stato applaudito da una folla festosa

Queste immagini diffuse sui social mostrano Il comandante delle milizia private Wagner, Prigozhin, in auto mentre lascia Rostov che viene salutato dagli abitanti con applausi e urla di incoraggiamento. Il leader dei miliziani della Wagner ha accettato ieri, dopo avere minacciato di entrare a Mosca, grazie al presidente Alexander Lukashenko che mediato un accordo, ha lascito la Russia per andare al momento, in Bielorussia, insieme ai suoi uomini.