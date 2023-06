Ucraina. Non si fermano i raid russi: bombe su Kherson, Zaporizhzhia, Kupyansk e in diverse regioni

Se da Kiev pensavano che l’ammutinamento di ieri della Wagner, in serata rientrato, fermasse i bombardamenti russi, si sono sbagliati: nella notte e nella mattinata di oggi bombe e missili sono stati lanciati in diverse regioni causando un morto e diversi feriti

Zelensky è abile con le parole e snocciola sentenze che però non si avverano mai, continua a parlare di avanzata della controffensiva, ma gli stessi americani lo hanno smentito, affermando che non ha sortito al momento alcun effetto. Mosca al contrario non si ferma e proprio nel giorno in cui ci sono stati grossissimo problemi, poi risolti, ha continuato i bombardamenti come se quella fosse un’altra storia.

Nella notte a Kherson, un uomo di 44 anni è morto in seguito a un raid russo che ha colpito un condominio di 5 piani, mentre una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie, ancora viva. Lo riferisce il governatore locale, scrive Ukrinform. “Uno dei proiettili è esploso proprio nel mezzo della stanza”, ha detto il governatore Oleksandr Prokudin su Telegram. Le autorità ucraine hanno anche riferito che durante la notte i russi hanno bombardato il sud della regione di Dnipropetrovsk, ferendo una persona e danneggiando tre abitazioni private. I russi a novembre hanno lasciato Kherson dopo mesi di occupazione e si sono si sono stabilizzati sullato opposto del fiume Dnipro.da dove bombardano regolarmente la città e le aree circostanti.

Anche a Zaporizhzhia ci sono state esplosioni, secondo quanto riportato dall’emittente ucraina Suspilny ripresa da Ukrainska Pravda, dopo un allarme aereo sulla città e l’area circostante. “L’aeronautica ha esortato i residenti locali a rimanere nei rifugi a causa dell’uso di armi balistiche provenienti dal territorio occupato”. Anche la russa Tass dà notizia dell’esplosione citando l’ucraino Obshchestvennoye, precisando che “sirene per raid aerei stanno attualmente risuonando nelle aree controllate da Kiev della regione di Zaporozhzhia”

A Kupyansk due brigate dell’esercito ucraino, sono state attaccate con missili lanciata da elicotteri d’attacco del gruppo aeronautico Zapad. In toalte si son registarati 11 attacchi missilistici e diverse bombe sulle aree di concentrazione di due brigate delle Forze armate dell’Ucraina nella direzione di Kupyansk. Lo ha riferito alla TASS il capo del centro stampa del gruppo, Sergei Zybinsky. “Durante i combattimenti nella direzione di Kupyansk, gli equipaggi degli elicotteri d’attacco Ka-52, Mi-28 e degli aerei d’attacco Su-25 del gruppo di aviazione Zapad hanno lanciato 11 attacchi missilistici e bombe su 9 aree di concentrazione di manodopera, armi, attrezzature militari e speciali e la composizione della 14a brigata meccanizzata separata e della 103a brigata di difesa territoriale separata “, ha detto Zybinsky.

Dalla tarda serata di ieri, ben 9 villaggi nell’oblast di Sumy e la città di Nikopol, nell’oblast di Dnipropetrovsk, sono stati bombardati e ci sarebbe almeno un morto. L’amministrazione militare dell’oblast di Sumy ha riferito su Telegram dei bombardamenti e in contemporanea il presidente del consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk, ha fatto sapere che le bombe russe hanno ucciso un uomo di 71 anni a Nikopol.