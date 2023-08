Allerta aerea in tutta l’Ucraina: a Kherson distrutto elicottero Mi-24 di Kiev e bombardato un ospedale, diversi i feriti

Per la terza volta oggi in tutta l’Ucraina viene emesso l’ avviso di allerta aerea dal ministero della Trasformazione digitale ucraino, che mette avvisa del possibile lancio di missili russi

A Kherson l’esercito russo ha bombardato un ospedale e il bilancio provvisorio è di 5 feriti. “Si è saputo di altri quattro operatori sanitari feriti a seguito del bombardamento odierno di un ospedale a Kherson”. È quanto afferma capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, in un messaggio su Telegram, come riporta Ukrinform. Le vittime hanno ricevuto assistenza medica e ora le loro vite non sono in pericolo. In precedenza si era saputo di un’infermiera ferita e di un giovane medico ucciso dai missili russi.

Sempre nella regione di Kherson le forze di difesa aerea russe hanno distrutto un elicottero Mi-24 in dotazione ai militari di Kiev.

Lo riporta la Tass che cita i servizi di emergenza della regione. “Unità di difesa aerea sulla riva destra della regione di Kherson nell’area dell’insediamento di Mikhailovka hanno distrutto un Mi-24 delle forze armate ucraine”, hanno spiegato i servizi di emergenza regionali. Sempre nel Kherson, nell’area dell’insediamento di Sadovoe, i russi sostengono di aver distrutto anche due mortai da 120 millimetri, equipaggi e munizioni in dotazione agli ucraini.