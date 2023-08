Senegal, arrestato il leader dell’Opposizione Ousmane Sonko: rivolte di piazza e bandiere francesi bruciate

L’Occidente sembra al lavoro per fortificare gli ultimi bastioni africani rimasti contro l’espansionismo della sfera d’influenza russa nel continente nero

Continuano i problemi e le rivolte in Africa dopo il colpo di stato in Niger di qualche giorno fa. In Senegal è stato arrestato il leader dell’opposizione filo-russa Ousmane Sonko, oltre all’arresto, è stato anche sciolto il suo partito politico, il PASTEF.

La notizia, salutata evidentemente con favore in Occidente e soprattutto a Parigi, ha però provocato la rivolta di piazza in Senegal, con autostrade bloccate dai manifestanti, scontri con la polizia e anche bandiere francesi bruciate dai manifestanti (video). Da quanto si apprende inoltre, l’accesso a internet non è attualmente disponibile per la maggior parte dei cittadini.