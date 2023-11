Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR): “Israele a Gaza sta commettendo crimini di guerra ”

Israele “sta commettendo diversi crimini di guerra a Gaza, ma solo un tribunale competente sarà in grado di determinare se si tratta di genocidio”

Lo ha detto questa mattina Elizabeth Throssell, portavoce dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), in una conferenza stampa a Ginevra. Per Throssell, “lo sfollamento forzato delle popolazioni, gli attacchi sistematici contro i civili e le infrastrutture civili e la punizione collettiva inflitta da Israele al popolo di Gaza si possono inquadrare come crimini di guerra”. Inoltre, ha proseguito Throssell, “Siamo seriamente preoccupati che i principi di proporzionalità non vengano rispettati da entrambe le parti nel conflitto di Gaza”.

La portavoce dell’Ufficio dell’Alto Commissario Onu ha anche aggiunto che la situazione in Cisgiordania è “allarmante”. “Mentre molta attenzione è stata rivolta agli attacchi all’interno di Israele e all’escalation delle ostilità a Gaza dal 7 ottobre, la situazione nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, è allarmante e urgente”, ha sottolineato Throssell