Usa. Camera approva 14,5 miliardi di aiuti a Israele, dice No a richiesta di Biden di 105 miliardi per l’Ucraina

La Camera a guida repubblicana ha approvato 14,3 miliardi di dollari per la guerra di Israele contro Hamas, vincolando gli aiuti a tagli alla spesa, in contrapposizione con le richieste di Joe Biden che aveva legato gli aiuti a Israele con quelli all’Ucraina

Lo scrive il The New York Times. Ieri, giovedì 2 ottobre la Camera divisa ha approvato un disegno di legge scritto dai repubblicani che legherebbe 14,3 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele ai tagli alla spesa interna e non fornirebbe denaro all’Ucraina, sfidando il presidente Biden e rendendo inutile il voto del Senato a maggioranze democratica.

Il ​​provvedimento è passato con un voto partitico di 226 a 19, una situazione raro per un pacchetto di aiuti a Israele, che normalmente godrebbe di un ampio sostegno bipartisan.

Tutti i democratici, tranne una dozzina, – continua il quotidiano statunitense – si sono opposti alla proposta, avanzata dal neoeletto portavoce repubblicano, Mike Johnson, perché ridurrebbe il piano del presidente Biden di rafforzare gli sforzi di riscossione delle tasse dell’Internal Revenue Service. Ciò innesca una resa dei conti al Senato, dove la maggioranza democratica è favorevoli a un disegno di legge che includerebbe aiuti a Israele, Ucraina e Taiwan senza il contributo dell’IRS e tagli.

Biden ha richiesto un pacchetto per un totale di 105 miliardi di dollari, e martedì i funzionari della Casa Bianca hanno dichiarato che avrebbe posto il veto al disegno di legge della Camera perché era limitato a Israele e conteneva “compensazioni parziali di pillole avvelenate”.

Il senatore Chuck Schumer di New York e leader della maggioranza democratica, sempre ieri ha dichiarato in un discorso prima del voto della Camera che il Senato non accetterà la proposta approvata dalla Camera ed elaborerà un proprio disegno di legge bipartisan contenente aiuti per Israele e Ucraina e aiuti umanitari a Gaza.

Il Senato quindi tenta imporre alla Camera la sua proposta con il conseguente contenzioso che potrebbe protrarsi per settimane, ritardando gli aiuti anche a Israele e che difficilmente avrà successo, visto la ferma contrarietà dei trumpisti alla Camera. “Mi sconcerta ancora il fatto che quando il mondo è in crisi e dobbiamo aiutare Israele a rispondere ad Hamas, il G.O.P. ho pensato che fosse una buona idea legare gli aiuti a Israele a una proposta dell’estrema destra che aumenterebbe il deficit ed è totalmente, totalmente di parte”, ha detto Schumer.