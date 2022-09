Ancora scontri Meta(Facebook)-Mosca: “Strumento degli USA in guerra d’informazione contro Russia”

Il presidente della commissione della Duma russa per le indagini “sull’ingerenza straniera negli affari interni della Russia”, Vasily Piskaryov, ha dichiarato oggi che la società americana Meta – società padrona di Facebook, Instagram e WhatsApp – ha “cessato di essere un’entità esclusivamente commerciale e si è trasformata in un “attore zelante della guerra dell’informazione contro la Russia”.

Meta, già considerata da Mosca come “organizzazione estremista” è stata duramente attacca per aver “annunciato di aver spazzato via una rete di disinformazione che sarebbe stata creata dalla Russia” per diffondere contenuti di critica all’Ucraina, agli ucraini e alle sanzioni imposte alla Russia.

Per Piskaryov, “Meta è uno strumento dei politici statunitensi per sopprimere i media russi e la libertà di parola”, poiché sottopone “alla censura simile all’Inquisizione qualsiasi opinione che vada contro le politiche tradizionali dell’amministrazione statunitense”.