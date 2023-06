Armi nucleari tattiche in Bielorussia, Biden: “La minaccia di Putin di usarle è reale”

Biden avvisa gli alleati: “La minaccia di Putin su armi nucleari tattiche dispiegate in Bielorussia è reale”

La dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, arriva giorni dopo lo schieramento di armi nucleari tattiche in Bielorussia dichiarato da Mosca. Una iniziativa che Biden, nel corso di una visita a Palo Alto, in California, ha definito “assolutamente irresponsabile”: “Durante la mia ultima visita qui, circa due anni fa, dissi che temevo il prosciugamento del fiume Colorado, e tutti mi guardarono come fossi pazzo – ha detto Biden. – Mi guardarono come quando dissi che temevo (il presidente russo, Vladimir) Putin potesse usare armi nucleari tattiche. È (un rischio) reale”.

Mercoledì 14 giugno il presidente Alexander Lukashenko ha dichiarato che la Bielorussia ha iniziato a ricevere armi nucleari tattiche dalla Russia, sottolineando che alcune di esse sono tre volte più potenti delle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Lo riportano i media internazionali, che citano l’intervista postata sul canale Telegram dell’agenzia di stampa bielorussa Belta. Il leader bielorusso aveva detto inoltre che Minsk non avrebbe “alcun dubbio” nell’usare armi nucleari se dovesse essere aggredita, sottolineando che è stato lui ad insistere con il presidente russo Vladimir Putin affinché schierasse armi nucleari tattiche in Bielorussia.