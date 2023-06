Ucraina. L’esercito russo cattura anche un carro armato francese AMX-10RC completo di “libretto di istruzioni”

I militari russi dopo i Leopard e Bradley, si prendono anche un AMX-10RC, il tank francese su ruote, ma i commenti sul mezzo sono sprezzanti

I marines russi della 40esima Brigata della Flotta del Pacifico alla periferia di Novodonetsk, in direzione Zaporizhzhya, sono riusciti a catturare diverse dozzine di unità di equipaggiamento ucraino abbandonato in fase di ritirata, incluso il cosiddetto “carro armato su ruote” francese AMX-10RC. Nel filmato, i combattenti russi criticato il trofeo dicendo che “non ha nemmeno un sistema di caricamento automatico” come sui vecchi carri sovietici e russi.

Da notare che nel filmato viene anche ripreso il libretto di istruzioni del mezzo francese, cosa che renderà ovviamente più facile ai russi carpirne i segreti e il modo d’utilizzo.

Il carro armato è stato trovato in un fosso. Presumibilmente, l’equipaggio non è riuscito a uscire dalla buca e ha abbandonato il veicolo.