Australia. VIDEO Attacco a un centro commerciale a Sydney: 5 i morti, la polizia uccide l’aggressore

Sono 5 le vittime e otto i feriti, tra cui anche una madre con un neonato di 9 mesi. La polizia ha ucciso l’aggressore. Ignoti al momento le motivazioni dell’attacco, ma non si esclude “la pista terroristica”

L’attacco terroristico è avvenuto questa mattina al centro commerciale Bondi Junction Westfield di Sydney. Un filmato mostra un uomo che cerca di bloccare l ‘aggressore mentre si trova sulle scale mobili armato di un coltello e la gente intorno che scappa terrorizzata , oltre a feriti a terra in un bagno di sangue. I

Scattato l’allarme sono arrivate le teste di cuoio australiane sono entrate in azione dapprima hanno evacuato i clienti dal centro commerciale. A uccidere l’aggressore è stata una poliziotta, che gli ha sparato dopo che l’uomo aveva puntato il coltello contro di lei. Dalle indagini preliminari sembrerebbe che questa persona abbia agito da sola.

La polizia ha comunicato che i morti sono cinque, oltre all’aggressore. Otto persone sono rimaste ferite, tra cui anche una madre e il figlio di nove mesi. Uno dei feriti è in gravi condizioni. La polizia di Sydney “non ha informazioni” sull’aggressore ma non esclude la pista terroristica. Lo ha affermato il vice commissario Anthony Cooke: “Al momento non escludo nulla”.

Decine di veicoli della polizia e numerose ambulanze hanno raggiunto il centro commerciale, mentre le persone tentavano la fuga in preda al terrore. Il testimone Roi Huberman ha raccontato alla Abc di essersi rifugiato in un negozio e di aver visto la gente lasciare la struttura in lacrime.

Un portavoce del servizio di soccorso del New South Wales ha detto che l’agenzia ha risposto a “segnalazioni di un uomo che correva per Westfield con un coltello”. La premier del New South Wales (Nsw), Penny Sharpe, si è detta scioccata dall’accaduto: “I miei pensieri e quelli del governo del Nsw sono in questo momento con le vittime, le loro famiglie e i soccorritori, così come con coloro che potrebbero aver assistito a questi eventi orribili”.