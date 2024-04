Guerra Ucraina. Kiev ammette: “Situazione militare notevolmente deteriorata”, Mosca intensifica l’offensiva

Il comando ucraino costretto ad ammettere quello che da mesi tutti gli analisti notano: i russi avanzano e premono forte sul Donbass e non solo

La situazione militare sul fronte orientale dell’Ucraina si è “notevolmente deteriorata” anche per il comando militare di Kiev. L’ammissione non lascia spazio a dubbi: “La situazione sul fronte orientale si è notevolmente deteriorata negli ultimi giorni”, ha dichiarato sul suo canale Telegram il comandante delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, constatando una “intensificazione” della forza militare russa, dopo le elezioni presidenziali che hanno visto l’ovvia riconferma al Cremlino di Vladimir Putin.

Mosca spinge forte nel Donbass, con l’offensiva delle forze di Mosca che si concentra in direzione di Chasiv Iar – per molti analisti ormai prossima a cadere -, nella regione di Bakhmut, nel Donetsk. Sysrsky ha poi aggiunto comunque che le zone “più problematiche” per l’Ucraina “sono state rinforzate”, anche con mezzi di difesa antiaerea, ma è chiaramente una dichiarazione di circostanza per non abbattare il morale delle truppe ucraine stremate dalla forze russe e dalla mancanza di uomini e armi.