Avola (SR). Operaio 36enne muore folgorato mentre lavorava su un tetto: lascia la moglie e tre figli

Ancora un tragico incidente sul lavoro, un operaio di 36 anni è morto folgorato mentre lavorava. L’uomo lascia la moglie e tre figlie



La tragedia è accaduta nella giornata di ieri martedì 21 febbraio in un cantiere edile di contrada Palma, nella periferia di Avola, in provincia di Siracusa. La vittima è Salvatore Eroe, operaio di 36 anni, fratello del campione di Boxe Danilo. Il giovane stava lavorando sul tetto di una casa, quando per cause in corso di accertamento, si è avvicinato ai cavi dell’alta tensione ed è stato stata colpito da una scarica elettrica che non gli lasciato scampo. Il 36enne è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo per il 36enne non hanno potuto fare nulla e gli agenti del commissariato di Polizia che si sono occupati delle indagini.