Bagheria, Coronavirus. Positivo un bambino di 18 mesi, oltre ad altre quattro persone contagiate

Un bambino di 18 mesi di Bagheria, è risultato positivo al test del Coronavirus ed è ricoverato all’ospedale Di Cristina di Palermo. Le sue condizioni sarebbero buone

Ad insospettirsi per la salute del bimbo sono stati i genitori, che da qualche giorno vedevano il piccolo fiacco e privo della consueta vivacità. Hanno quindi chiamato il 118 e i medici hanno subito deciso di eseguire il tampone per il coronavirus. Poche ore dopo è arrivato l’esito che ha sconvolto i genitori, il piccolo infatti è risultato positivo ed è stato trasportato all’ospedale dei bambini di Palermo, dove si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

Da ieri sera il bimbo è ricoverato nel nosocomio palermitano ed ad accudirlo è rimasta a zia, la mamma, casalinga infatti, per precauzione è stata posta in isolamento nella sua casa di Bagheria, perché presenta qualche sintomo influenzale, insieme al marito e gli altri figli. Adesso si attende il risultati dei tamponi.

Con questo caso a Bagheria i cittadini positivi salgono a 5, tre in più in un solo giorno, oltre al paziente ricoverato all’istituto Rizzoli.