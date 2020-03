Sciacca, Cornavirus. Al dramma della malattia si aggiunge la povertà: “Raccolta fondi per famiglie in difficoltà”

Le misure restrittive per evitare la diffusione del coronavirus stanno aggravando la crisi economica di una comunità già da tempo in difficoltà: famiglie non possono comprare latte in polvere né pannolini

“Diamo una mano alle famiglie in difficoltà”. È il nome di una raccolta fondi promossa dal Comune di Sciacca assieme ad altri enti e che partirà all’inizio della prossima settimana quando sarà attivato l’Iban, il conto corrente bancario dedicato alle donazioni. Lo annunciano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino che spiegano i dettagli dell’iniziativa di solidarietà:

“La diffusione del Covid 19 e le misure di contenimento adottate anche nella nostra Città stanno determinando una profonda crisi economica. Da alcuni giorni, insieme alle Associazioni di volontariato, che stanno svolgendo un ruolo importantissimo, stiamo mettendo in campo diverse iniziative a sostegno delle famiglie, degli anziani e di quanti si trovino in difficoltà.

Oggi, si aggiunge una nuova richiesta d’aiuto da parte di famiglie che non possono, per difficoltà economiche, acquistare latte in polvere, soluzione reidratante, spray nasale cortisonico, tachipirina, disinfettanti galenici, omogeneizzati e pannolini.

In questi giorni l’amministrazione Comunale ha avviato una collaborazione con i Pediatri e le Farmacie di Sciacca, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. A partire da lunedì sarà possibile aderire alla raccolta fondi “Diamo una mano”, da destinare ai neonati e ai bambini della nostra Città. Chi può, ci aiuti ad aiutare”.

Lunedì sarà fornito il codice IBAN.