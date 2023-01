Bagheria (PA). Maestra elementare 55enne strangolata dalla figlia che interrogata confessa il delitto

Strangola la madre poi chiama i soccorsi: davanti alla procuratrice per i minori confessa il delitto

Una maestra elementare di 55 anni, Teresa Spanò, che insegnava alla scuola elementare di Casteldaccia, intorno alle 8 di questa mattina, è stata uccisa dalla figlia diciassettenne. L’omicidio è stato commesso in un’abitazione di corso Butera a Bagheria, in provincia di Palermo. A chiamare il 118 è stata la stessa figlia che in un primo momento ai soccorritori avrebbe che la madre si era suicidata. Interrogata dalla procuratrice per i minori di Palermo Claudia Caramanna, la giovane è crollata ed ha confessato il delitto, commesso pare intorno alle 3 di questa notte dopo un litigio. La ragazza al momento in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario. Da quanto appurato dal commissariato di Bagheria e dalla squadra mobile di Palermo tra le due donne da tempo ci sarebbero stati conflitti.