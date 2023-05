Bakhmut, Wagner: “A ucraini restano solo 2,7 kmq, Kiev perde 500 soldati al giorno”, ma “fame di munizioni” rallenta Prigozhin

“Le nostre perdite sono di 103 persone. Avrebbero dovuto essere molte volte inferiori se non fosse stato per la mancanza di proiettili”, scrivono dalla PMC russa

TOS 1A russi sule truppe ucraine a Bakhmut

“I soldati del PMC “Wagner” continuano ad avanzare verso la punta occidentale di Bakhmut”, ma ㅤspiegano dalla compagnia militare privata di Yevgeny Prigozhin: “il ritmo lento dell’offensiva è dovuto principalmente alla carenza di proiettili. Tuttavia , i ragazzi stanno lavorando al limite delle loro capacità e stanno elaborando un blocco di grattacieli , dove ora sono concentrate le forze nemiche. I pesanti combattimenti continuano vicino all’autostrada da Khromovo a Chasov Yar”.

“Il tritacarne Bakhmut, in media, macina fino a 500 combattenti ucraini al giorno” e le truppe di riforzo che manda Kiev “sopravvive sulla linea di contatto per circa quattro ore”.

Bakhmut vista dall’alto qualche giorno fa

Ieri Prigozhin aveva riferito che unità “dell’Orchestra” sono avanzate a Bakhmut fino a 160 metri in varie direzioni: “Sotto il controllo del nemico poco più di 2,7 chilometri quadrati. – praticamente molto meno del 10% del territorio – Sono stati liberati 53.000 metri quadrati”.

Tuttavia, “le nostre perdite sono di 103 persone. Avrebbero dovuto essere molte volte inferiori se non fosse stato per la mancanza di proiettili. Le munizioni non ci vengono ancora fornite nelle quantità richieste”, scrivono dalla PMC russa, che quindi continua a mostrare contrasti verso il comando russo e soprattutto contro il Ministro della Difesa Sergey Shoigu, non contro il Cremlino.