Le cade il telefonino che era sotto carica nella vasca da bagno: ragazza di 16 anni muore folgorata

La giovane aveva messo sotto carica il suo cellulare che forse per disattenzione le è scivolato di mano: la scarica elettrica non le ha lasciato scampo

La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri in un’abitazione a Montefalcione, in provincia di Avellino. La vittima è Mariantonietta Cutillo una ragazza di appena 16 anni, morta folgorata. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane era nella vasca bagno e teneva tra le mani il suo cellulare, che in quel momento si trovava sotto carica, ad un certo punto, forse per una disattenzione o solo per una tragica fatalità, le è scivolato di mano cadendo in acqua. Il telefono che era collegato alla presa elettrica, ha innescato una scarica elettrica che non le ha lasciato scampo.

A fare il tragico ritrovamento sono stati la mamma e il papà, un noto commerciante della zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 16enne.

I carabinieri prontamente intervenuti sul posto insieme al medico legale, hanno avviato le indagini, ma sulla modalità del decesso non ci sarebbero dubbi, ma il magistrato di turno, ha comunque disposto che venga eseguita l’autopsia. La salma, è stata trasferita all’ospedale “Moscati” di Avellino.