Bandiera della Russia issata sul municipio di Bakhmut, Wagner: “Città tecnicamente catturata”

“Tecnicamente abbiamo catturato Bakhmut”, ha detto Yevgeny Prigozhin. “La storia si fa qui e ora”, commentano sui canali della Wagner

Prigozhin con la bandiera che poi sarebbe stata issata sul municipio di Bakhmut

“La storia si fa qui e ora”, hanno scritto sui canali social della Wagner. I soldati dell’Orchestra – così si fa chiamare la compagnia militare privata di Prigozhin – alle 23:00 ora locale del 02 aprile 2023 hanno issato la bandiera della Russia e la bandiera della “Wagner” sul municipio di Bakhmut.

Sulla bandiera russa anche una dedica: “In memoria di Vladlen Tatarsky”, così Yevgeny Prigozhin e i soldati hanno onorato la memoria del corrispondente militare ucciso oggi in un attentato terroristico a San Pietroburgo.

A mostrare la bandiera direttamente il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin: “2 aprile, ore 23:00 precise. Dietro di me c’è l’edificio dell’amministrazione cittadina di Artyomovsk – nome con cui Bakhmut è nota in Russia -. Questa bandiera russa è per Vladlen Tatarsky. Tecnicamente abbiamo catturato Bakhmut”.

I soldati di Wagner mentre issano la bandiera sul municipio

Prigozhin ha spiegato che sono stati i comandanti delle unità russe che hanno catturato il municipio e l’intero distretto centrale che hanno “portato e posizionato le bandiere”. “L’avversario – le forze ucraine – rimane nei blocchi occidentali” della città, ha aggiunto.

Comunque la si veda, la conquista, anche se solo “tecnica” della città da parte delle forze russe, sarà un colpo politico durissimo per il governo di Kiev e del presidente Zelensky, che a Bakhmut non hanno mai voluto rinunciare, malgrado le forti pressioni occidentali.