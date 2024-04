Basilicata al voto: urne aperte oggi e domani, tre i candidati in corsa

La Basilicata al voto per eleggere i 20 consiglieri regionali, tredici per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera e i l nuovo presidente, poltrona ambita a tre candidati

Oggi e domani, circa 570 mila i lucani sono chiamati alle urne, per elegger il nuovo presidente della regione e 20 consiglieri, tredici per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì in 628 sezioni elettorali allestite, 453 in provincia di Potenza e 229 nel Materano. Hanno diritto di voto 279.552 uomini e 288.407 donne. Nel Potentino sono 194.369 gli uomini e 200.274 le donne, nel Materano invece 85.183 gli uomini e 88.133 le donne.

Per i 20 posti da consiglieri in campo un esercito di 258 persone, mentre per la carica di presidente della Giunta regionale della Basilicata i candidati sono tre: Vito Bardi, governatore uscente, sostenuto da sette liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di centro, Azione, Orgoglio lucano e La vera Basilicata. Cinque i simboli che compongono la coalizione a sostegno di Piero Marrese: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra – Psi – La Basilicata Possibile, Basilicata casa comune e Basilicata unita. Corsa solitaria per Volt, con Eustachio Follia.

In Basilicata non è consentito il voto disgiunto, bensì è possibile esprimere una doppia preferenza di genere. Alle passate elezioni regionali, Bardi vinse con il 42,2%, contro il 33,1% del candidato del centrosinistra Carlo Trerotola. Il M5S raggiunse il 20,3% con Antonio Mattia.