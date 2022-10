Biden: “Putin non scherza, il mondo rischia un’Armageddon nucleare”

Per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il mondo rischia “l’Armageddon nucleare per la prima volta dai tempi della Guerra Fredda e della crisi dei missili di Cuba nel 1962″



E’ quanto ha dichiarato il presidente americano durante un evento di raccolta fondi del partito democratico a New York ed ha aggiunto: “Non abbiamo affrontato la prospettiva dell’Armageddon dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili di Cuba nel 1962. Putin non scherza quando minaccia di usare le armi nucleari e stiamo cercando di capire qual è la via di fuga di Putin. Dove trova una via d’uscita?”.

Parole forti quelle di Biden, che a parte la sicurezza di facciata, nascondono la preoccupazione sui rischi di un eventuale uso di armi nucleari della Russia. “Abbiamo un uomo, lo conosco abbastanza bene”, – ha detto il presidente Usa – “Putin non scherza quando parla del potenziale uso di armi nucleari tattiche, o di armi chimiche o biologiche, perché il suo esercito è, diciamo, significativamente meno capace”.

Anche gli esperti ritengono che siano possibili attacchi tattici con armi relativamente piccole, ma Biden ha avvertito che anche un attacco tattico in un’area limitata potrebbe innescare un conflitto più ampio.