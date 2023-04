Biden va in Irlanda e Putin testa il micidiale missile intercontinentale nucleare Yars-E a testate multiple: coincidenza?

Nel giorno in cui il presidente americano Joe Biden va in visita in Irlanda, Putin testa un terribile missile intercontinentale nucleare quasi impossibile da intercettare: coincidenza o provocazione?

Dopo i test dei missili Satan-2 con cui “salutò” l’arrivo di Biden in Ucraina, ieri, in coincidenza con la visti in Irlanda del presidente americano, Putin, ha testato il nuovo missile intercontinentale nucleare Topol-ME, noto anche come Yars-E, a tre stadi. L’ordigno è decollato la notte scorsa dallo storico cosmodromo di Kapustrin Yar, vicino a Volograd, nella regione di Astrakhan e dopo vare percorso un tragitto relativamente breve per un missile che ha una gittata di oltre 12mila chilometri, si è abbattuto sulla catena montuosa di Sary-Shagan nell’attiguo Kazakistan. Il ministero della Difesa russo ha affermato che si è trattato di un test per “provare l’efficienza di sistemi militare avanzati di missili balistici intercontinentali”.

Il missile, proprio per le sue capacità, è in grado colpire numerose zone degli Stati Uniti che infatti lo temuto particolarmente. Le intelligence occidentali ritengono questo poderoso missile capace di perforare lo Scudo americano (Abm) grazie alla manovrabilità anche a velocità ipersoniche e alla possibilità di rilasciare falsi bersagli per ingannare sistemi anti-missilistici anche basati su tecnologia laser, possa colpire ovunque con scarse probabilità di abbatterlo, operazione possibile solo se si riuscisse a colpirlo mentre è in ascesa, un compito che potrebbe essere svolto solo da caccia intercettori basati in Europa.

Ma questa operazione è difficile da attuare, il missile infatti, nonostante l’altezza di 22 metri e il peso di 42 tonnellate, sia anche carrabile (trasportabile) pure su strade sterrate grazie a un mastodontico camion il cui “bilico”, con 8 coppie di pneumatici alti come un uomo, si solleva in verticale ricordando il cambio di assetto dei robot Transformers. Inoltre i tre stadi funzionano a combustibile solido, il che permette di tenerlì carichi anche per lunghi periodi e di procedere al lancio in tempi assai brevi.

Secondo i test dei russi il missile sarebbe molto preciso, il cui margine di errore dal bersaglio avrebbe un raggio di 350 metri circa. La versione testata ieri dovrebbe essere in grado di portare più testate nucleari (Mirv) da 550 kilotoni ciascuna, oltre 20 volte la potenza della bomba sganciata dagli americani su Hiroshima.