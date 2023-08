Bielorussia e Cina faranno esercitazioni militari congiunte nel 2024: “Condividono stessa visione dell’ordine mondiale”

Incontro oggi a Minsk tra il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ed il il ministro della Difesa cinese Li Shangfu con lo scopo di “rafforzare ulteriormente la cooperazione militare bilaterale”

Pechino al fianco di Mosca, ma anche di Minsk e non è scontato. “Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko sta tenendo un incontro a Minsk con il ministro della Difesa cinese Li Shangfu. Stanno discutendo sull’attuale interazione tra Bielorussia e Cina su questioni militari: c’è uno scambio regolare di delegazioni, rappresentanti delle forze armate della Bielorussia e della Cina sono in fase di addestramento presso le istituzioni educative militari di entrambi i paesi, e sia in Bielorussia che in Cina si stanno svolgendo esercitazioni e addestramento militari congiunti. Le prossime manovre sono previste per il 2024″, si legge in una nota pubblicata dal canale Telegram Pool One, vicino al servizio stampa presidenziale bielorusso.

L’agenzia bielorussa Belta ha inoltre riferito che: “Cina e Bielorussia condividono la stessa visione dell’ordine mondiale”, ha affermato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko incontrando il Ministro della Difesa cinese Li Shangfu.

“Siamo sostenitori assoluti di un mondo multipolare, dell’integrità territoriale e dell’unità dei confini e dei territori formatisi dopo la seconda guerra mondiale. Rimaniamo impegnati a non interferire negli affari interni degli stati. Insomma, l’intera tavolozza su cui si basa la politica estera cinese è simile alla nostra. Dovete sapere che da più di 30 anni sosteniamo sempre la Cina in tutte le sue aspirazioni, perché consideriamo la politica interna ed estera della Repubblica Popolare Cinese assolutamente giusta, finalizzata alla risoluzione pacifica di eventuali controversie e conflitti”, ha dichiarato ancora il leader bielorusso.

Da parte sua, Li Shangfu, apprezzando le parole di Lukashenko ha dichiarato: “Lo scopo della mia visita in Bielorussia è l’attuazione di importanti accordi a livello di capi di stato e l’ulteriore rafforzamento della cooperazione militare bilaterale”.