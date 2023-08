Niger: è guerra? L’ECOWAS attiva forze di risposta rapida contro giunta militare golpista

I Capi di Stato Maggiore dei Paesi africani dell’ECOWAS si incontreranno nella capitale del Ghana, Accra, oggi e domani, per discutere il piano definitivo di dispiegamento delle forze di risposta rapida in Niger

La Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) ha attivato le sue forze di risposta rapida per il “ripristino dell’ordine costituzionale in Niger”, dove alla fine di luglio, ha avuto luogo un colpo di stato militare che ha portato alla destituzione del presidente Mohamed Bazoum.

E’ stato inoltre annunciato che il Comitato dei Capi di Stato Maggiore della Difesa dell’ECOWAS terrà un incontro nella capitale del Ghana, Accra, il 17-18 agosto, per discutere il piano finale di dispiegamento delle forze militari in Niger. Da quanto si apprende, l’Unione Africana avrebbe già rifiutato i piani per la soluzione militare in Niger, esprimendo così disaccordo con l’ECOWAS.