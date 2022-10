Bomba sporca in Ucraina? Nato: “Accusa assurda”, Mosca: “Con escalation, rischio catastrofe nucleare”

Mosca: “ È sconsiderato ignorare gli avvertimenti russi, l’Occidente non dovrebbe misurare la larghezza della linea rossa”. NATO: “Russia accusa altri di fare ciò che intende fare lei stessa”

“L’accusa che l’Ucraina si stia preparando a usare bombe sporche in Ucraina è assurda”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un’intervista a Politico Europe.

“Ciò che ci preoccupa è che questo fa parte di uno schema che abbiamo già visto in precedenza da parte della Russia – in Siria, ma anche all’inizio della guerra, o poco prima dell’inizio della guerra a febbraio. E cioè che la Russia accusa altri di fare ciò che intende fare lei stessa“, ha sottolineato Stoltenberg.

Muro contro muro dunque tra Russia e Nato sull’accusa di Mosca secondo cui Kiev potrebbe usare una bomba sporca in Ucraina per addossare la colpa ai russi.

Alle varie voci russe si è aggiunta in queste ore anche quella della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che sul suo canale Telegram rilancia l’accusa a Kiev dicendo che: “Secondo le nostre informazioni, l’Ucraina ha già iniziato ad attuare il piano della bomba sporca. In particolare, l’Eastern Mining and Processing Plant nella città di Zhovti Vody e l’Istituto per la ricerca nucleare di Kiev avevano il compito di realizzare una bomba del genere. Non escludiamo l’assistenza di alcuni paesi occidentali per la fornitura di componenti per una bomba sporca”.

Zakharova ha detto inoltre: “Chiediamo che le autorità di Kiev e gli sponsor occidentali che le controllano smettano di intraprendere azioni che portano il mondo a una catastrofe nucleare e minacciano la vita di civili innocenti. È sconsiderato ignorare gli avvertimenti russi al riguardo. È pericoloso portare le cose a un’escalation. L’Occidente non dovrebbe misurare la larghezza della “linea rossa”.