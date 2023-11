Borrell “gela”  Zelensky: l’Ucraina non è in grado sconfiggere la Russia in prossimo futuro

Doccia gelata per il presidente Zelensky: L’Ucraina non sarà in grado di vincere il conflitto in corso con la Russia “nel prossimo futuro”

Lo ha ammesso il capo della diplomazia europea, Josep Borrell. “Abbiamo molti problemi. L’Europa si trova ad affrontare una doppia sfida. La prima è l’Ucraina, dove non c’è alcuna prospettiva di sconfiggere la Russia nel prossimo futuro”, ha detto Borrell, parlando al congresso del Partito dei Socialisti Europei. La seconda sfida, ha continuato, è la situazione in Medio Oriente, che il diplomatico ha descritto come il risultato del “fallimento politico e morale della comunità internazionale”.

Borrell oggi ha avuto il coraggio di dire apertamente ciò che quasi tutti i leader dei Paesi che stanno sostenendo l’Ucraina pensano, ma non dicono per demoralizzare Zelensky, che è consapevole della stanchezza dei suoi alleati e continua a fare post “ottimistici” a cui non credono più neanche i suoi più stretti collaboratori.